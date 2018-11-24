Кандидаты на пост губернатора Приморья с понедельника начнут агитацию в СМИ

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Пять зарегистрированных кандидатов в губернаторы Приморья с понедельника могут начать агитацию в СМИ, сообщил зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.

"Следующим этапом избирательной кампании является платная агитационная работа. Завтра избирком проведет жеребьевку эфирного времени. С понедельника возможно в соответствии с календарным планом проведение агитации в СМИ", — сказал Охотников на брифинге.

Избирком Приморья уже зарегистрировал кандидатами в губернаторы Игоря Степаненко ("Патриоты России"), врио губернатора Приморья самовыдвиженца Олега Кожемяко, Розу Чемерис от партии "За женщин России", Алексея Тимченко от Партии роста и депутата Госдумы Андрея Андрейченко от ЛДПР.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря.