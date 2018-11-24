Пушков прокомментировал слова Порошенко о поездке Путина в Крым

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что от визитов президента РФ "Крым российским не станет", заявил, что Крым всегда был российским и вновь стал им "после недолгого недоразумения".

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в ялтинском гостиничном комплексе "Мрия" провел расширенное заседание Госсовета, посвященное реализации нового майского указа. Порошенко позже на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской заявил, что Киев рассматривает действия российского президента "как брутальное нарушение международного права". Он добавил, что "от этих визитов… Крым российским не станет".

"Порошенко заявил, что от визитов главы России "Крым российским не станет". Так он исторически был российским! И вновь стал им после недолгого недоразумения. Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся. Поезд истории ушёл. Казус истории уже исправлен", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

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