ЦИК назвал законными решения избиркома Приморья о регистрации кандидатов

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Представитель ЦИК РФ Евгений Шевченко, работавший в Приморье в ходе предвыборной кампании новых выборов губернатора региона, заявил, что все решения краевого избиркома по поводу регистрации кандидатов законны.

"Мы внимательно посмотрели по поручению (главы ЦИК Эллы – ред.) Памфиловой все решения о регистрации и отказах в регистрации, принятых избиркомом… Проверка и анализ решений, приятных КИК (краевой избирательной комиссией – ред.) о регистрации или отказе в регистрации, показал, что все они базируются на неукоснительном соблюдении федерального и регионального законодательства… Для всех были соблюдены одинаковые, равные условия", — сказал Шевченко на брифинге во Владивостоке.

"Мне хотелось бы выразить уверенность от имени ЦИК, что и последующие этапы, и само голосование пройдет в строгом соответствии с избирательным законодательством", — сказал он.

Избирком Приморья зарегистрировал кандидатами в губернаторы Игоря Степаненко ("Патриоты России"), самовыдвиженца, врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, Розу Чемерис от партии "За женщин России", Алексея Тимченко от Партии роста и депутата Госдумы Андрея Андрейченко от ЛДПР. Остальным выдвиженцам отказали в регистрации.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря.