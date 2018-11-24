ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Вице-губернатор Приморья Алексей Немков, курировавший вопросы градостроительства и дорог, уволился по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

"Вице-губернатор Алексей Немков освобожден с должности с 23 ноября", — сказал собеседник агентства.

Немков — вице-губернатор Приморского края, который курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, земельных и имущественных отношений, транспорта и дорожного хозяйства.

Ранее по собственному желанию ушла с поста Татьяна Казанцева, занимавшая должность вице-губернатора Приморья и курировавшая вопросы финансов и тарифов. Также в субботу об отставке сообщил вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, курировавший вопросы здравоохранения, социальной сферы, физкультуры и спорта.