Курировавший медицину и спорт вице-губернатор Приморья уходит в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, курировавший вопросы здравоохранения, социальной сферы, физкультуры и спорта, уходит в отставку.

"Сегодня принял важное для себя решение покинуть пост вице-губернатора Приморского края. За спиной 5 лет. Они были разными. Были и откровенные неудачи, но были и несомненные прорывы. Получен колоссальный опыт исполнительной власти и системы государственной вертикали, системы человеческих взаимоотношений", — написал Серебряков на свой странице в Facebook.

Он не уточнил причины своего решения.

"Должности и посты приходят и уходят, они не вечны, а замечательные люди, которых я встретил на этом непростом жизненном отрезке, это главное мое приобретение, оно останется со мной", — отметил Серебряков.

Ранее по собственному желанию ушла с поста Татьяна Казанцева, занимавшая должность вице-губернатора Приморья и курировавшая вопросы финансов и тарифов.