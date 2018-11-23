Отношение к Крыму в странах Запада меняется, заявили в Госдуме

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Недоверие Запада к российскому Крыму медленно, но снижается, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Я бы не стал сейчас кричать, что это великая победа и нас наконец-то все услышали. К нам начинают прислушиваться, и я хочу верить, что лёд недоверия Запада к российскому Крыму, пусть медленно, но начинает таять. Сегодняшний форум, возможно, лишь первая капля растаявшего льда недоверия. Но я верю, что он тает", — сказал РИА Новости Бальбек.
Парламентарий отметил, что Швейцария предоставила ему слово на форуме ООН по правам человека, чтобы ответить на вопросы по Крыму.
"Если есть вопросы по Крыму, то кто лучше крымчанина сможет на них ответить? И, следуя политике нейтралитета и объективности, Швейцария предоставила парламентарию от Крыма слово на форуме ООН по правам человека", — добавил он.
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