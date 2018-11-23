Отношение к Крыму в странах Запада меняется, заявили в Госдуме

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Недоверие Запада к российскому Крыму медленно, но снижается, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

В пятницу Бальбек выступил на форуме ООН в Швейцарии по вопросам прав человека.

"Я бы не стал сейчас кричать, что это великая победа и нас наконец-то все услышали. К нам начинают прислушиваться, и я хочу верить, что лёд недоверия Запада к российскому Крыму, пусть медленно, но начинает таять. Сегодняшний форум, возможно, лишь первая капля растаявшего льда недоверия. Но я верю, что он тает", — сказал РИА Новости Бальбек.

Парламентарий отметил, что Швейцария предоставила ему слово на форуме ООН по правам человека, чтобы ответить на вопросы по Крыму.

"Если есть вопросы по Крыму, то кто лучше крымчанина сможет на них ответить? И, следуя политике нейтралитета и объективности, Швейцария предоставила парламентарию от Крыма слово на форуме ООН по правам человека", — добавил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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