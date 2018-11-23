Кадыров: акцент в социально-экономическом развитии Чечни сделают на туризм

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что основной акцент в социально-экономическом развитии республики будет сделан на индустрию туризма.

Он отметил, что в ОАЭ встретился с президентом концерна "Мейдан" Саидом аль Таиром, в ходе встречи ему презентовали перспективные проекты, которые концерн реализует в Эмиратах.

"Масштабы деятельности компании просто поражают. Концерн имеет колоссальный опыт в строительстве элитного жилья и туристических объектов. Это то, что нам необходимо для дальнейшего социально-экономического развития Чеченской республики. Основной акцент мы планируем сделать на индустрию туризма", — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что компания за относительно короткий срок застроила пустыни ОАЭ уникальными объектами недвижимости с развитой инфраструктурной сетью и продолжает реализовывать самые амбициозные проекты в сфере недвижимости и бизнеса.

"Мы договорились с Саидом аль Таиром наладить тесное сотрудничество, которое поможет нам перенять опыт и реализовать наши самые смелые проекты развития Чечни", — добавил он.