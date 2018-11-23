На выборы мэра Ярославля подали заявки десять человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Конкурсная комиссия Ярославля в пятницу завершила прием документов на участие в выборах мэра города, всего на пост градоначальника заявились десять человек, сообщил РИА Новости председатель гордумы Артур Ефремов.

Должность мэра Ярославля стала вакантной после ухода Владимира Слепцова в начале октября. И.о. градоначальника был назначен Волков, занимавший до этого пост мэра Переславля-Залесского. Выборы пройдут в виде конкурсной процедуры: 3 декабря специальная конкурсная комиссия проверит достоверность и полноту представленных кандидатами сведений, а на заседании 5 декабря депутаты проголосуют за лучшую, по их мнению, кандидатуру.

"Сегодня прием документов завершился. Всего заявились десять человек, но один из потенциальных кандидатов сдал только заявление, хотя по условиям конкурса надо представить еще ряд документов. В целом по всем ним сейчас запущена процедура проверки представленных сведений, во все структуры – УМВД, Росреестр. В течение этой недели будут проходить проверки", — сказал собеседник агентства.

По данным конкурсной комиссии, документы на участие в конкурсе подали член партии "Справедливая Россия", преподаватель Александр Бокарев, и.о. мэра Ярославля Владимир Волков, бывший депутат муниципалитета, редактор Александр Симон и действующий депутат муниципалитета Юлия Миронова, местный журналист и радиоведущий Данила Бедяев, бывший депутат облдумы Сергей Балабаев, бизнесмен Владислав Крайнов, инженер Дмитрий Гаврилов, замначальника ярославского военного училища ПВО Владлен Кислов. Жительница Ярославля Светлана Тихомирова подала только заявление на участие в конкурсе.