МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря, такая информация появилась на сайте Кремля.

"Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента начинает прием заявок на участие в мероприятии", — говорится в сообщении.

Уточняется, что общение с представителями СМИ начнется в полдень. Место проведения встречи пока не известно.

Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.

Прошлая пресс-конференция состоялась 14 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество представителей российских и иностранных СМИ — 1640 человек. Общение с журналистами длилось три часа и сорок минут, за это время Путин ответил на 73 вопроса.

В этом году мероприятие пройдет в четырнадцатый раз.