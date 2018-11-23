Путин призвал сделать результаты работы над майским указом видимыми

ЯЛТА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по реализации майского указа заявил, что людям нужны конкретные результаты работы.
"Собственно говоря, дело не в указе и дело не в нацпроектах, в которые упакована наша совместная работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты", — заявил Путин.
Он отметил, что нужно добиться прорыва в развитии конкретных отраслей. "Именно прорыва по таким важнейшим направлениям как здравоохранение, образование, инфраструктура и многое другое, но именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали лучше", — добавил президент.
При этом он отметил, что конкретных результатов надо добиваться не в учреждениях, а на территориях — там, где люди живут, в городах, посёлках, деревнях. "Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчётах. Модное такое выражение есть — средняя температура по больнице. Вот нам средней по больнице не нужно, нужен конкретный результат, чтобы люди увидели", — сказал Путин.
Для примера он обратил внимание на запланированные показатели в сфере культуры. "Когда смотрю и читаю запланированные показатели, что нужно увеличить посещение учреждений культуры в два раза. Сразу возникает вопрос: это кто будет посещать эти учреждения культуры, какие это учреждения культуры? Это будут посещать одни и те же люди, будут просто чаще ходить? Либо это разные люди? И самое главное, что они там увидят, услышат, почувствуют", — добавил президент.
Путин поблагодарил главу Сбербанка Германа Грефа за предоставленную площадку. "Показал сейчас объект. Хороший объект, очень красиво. Я поздравляю Сбербанк. Это хорошая работа. Скоро еще виноградник тут будет и все, что положено к винограднику. Будет полностью укомплектованная гостиница", — сказал он.