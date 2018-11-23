Путин призвал сделать результаты работы над майским указом видимыми

ЯЛТА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по реализации майского указа заявил, что людям нужны конкретные результаты работы.

"Знаю, что формат сегодняшнего президиума необычным является. Вы собрались на двухдневную фактически сессию. Вчера работали, сегодня уже с утра работали. Тема у нас важная, тема исполнения указа майского этого года", — сказал Путин.

"Собственно говоря, дело не в указе и дело не в нацпроектах, в которые упакована наша совместная работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты", — заявил Путин.

Он отметил, что нужно добиться прорыва в развитии конкретных отраслей. "Именно прорыва по таким важнейшим направлениям как здравоохранение, образование, инфраструктура и многое другое, но именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали лучше", — добавил президент.

При этом он отметил, что конкретных результатов надо добиваться не в учреждениях, а на территориях — там, где люди живут, в городах, посёлках, деревнях. "Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчётах. Модное такое выражение есть — средняя температура по больнице. Вот нам средней по больнице не нужно, нужен конкретный результат, чтобы люди увидели", — сказал Путин.

Для примера он обратил внимание на запланированные показатели в сфере культуры. "Когда смотрю и читаю запланированные показатели, что нужно увеличить посещение учреждений культуры в два раза. Сразу возникает вопрос: это кто будет посещать эти учреждения культуры, какие это учреждения культуры? Это будут посещать одни и те же люди, будут просто чаще ходить? Либо это разные люди? И самое главное, что они там увидят, услышат, почувствуют", — добавил президент.

Заседание проходит в большом зале гостиничного комплекса "Мрия". Комплекс "Мрия" (Mriya Resort & SPA) расположен примерно в 20 километрах от Ялты. Оператор "Мрии" ООО "Гарант-СВ" (принадлежит Сбербанку) и сам комплекс 8 ноября попали под санкции США.

Путин поблагодарил главу Сбербанка Германа Грефа за предоставленную площадку. "Показал сейчас объект. Хороший объект, очень красиво. Я поздравляю Сбербанк. Это хорошая работа. Скоро еще виноградник тут будет и все, что положено к винограднику. Будет полностью укомплектованная гостиница", — сказал он.