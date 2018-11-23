НАТО не смогло бы помешать крымчанам вернуться в Россию, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Если бы Украина входила в состав НАТО, это не только не помешало бы крымчанам вернуться обратно на историческую родину в Россию, а ускорило бы процесс, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не потеряла бы Крым, если бы была членом НАТО в 2014 году.

Шеремет подчеркнул, что Украина с конца 2013 года фактически находится под управлением стран НАТО, с подачи которых был организован Евромайдан и проведен госпереворот.

"Страны НАТО как раз способствовали тому, чтобы на Украине произошел кровавый вооруженный переворот и погибли люди. Все это побудило крымчан восстать и взять курс на возращение в состав своей исторической родины в Россию. НАТО не смогло бы остановить крымчан в желании жить в составе российского государства, а наоборот, только бы ускорило этот процесс. Никакое НАТО Украине не помогло бы, шансов никаких сдержать крымчан у них не было", — сказал РИА Новости Шеремет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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