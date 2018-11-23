НАТО не смогло бы помешать крымчанам вернуться в Россию, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Если бы Украина входила в состав НАТО, это не только не помешало бы крымчанам вернуться обратно на историческую родину в Россию, а ускорило бы процесс, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Шеремет подчеркнул, что Украина с конца 2013 года фактически находится под управлением стран НАТО, с подачи которых был организован Евромайдан и проведен госпереворот.
"Страны НАТО как раз способствовали тому, чтобы на Украине произошел кровавый вооруженный переворот и погибли люди. Все это побудило крымчан восстать и взять курс на возращение в состав своей исторической родины в Россию. НАТО не смогло бы остановить крымчан в желании жить в составе российского государства, а наоборот, только бы ускорило этот процесс. Никакое НАТО Украине не помогло бы, шансов никаких сдержать крымчан у них не было", — сказал РИА Новости Шеремет.
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