В Госдуме призвали Киев не превращать Азовское море в яблоко раздора

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Киевские власти продолжают целенаправленно нагнетать ситуацию в Азовском море, превращая данный регион в яблоко раздора, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Накануне украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, во время которых они отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу и минирование побережья, сообщил пресс-центр объединенных сил Украины.

"Киев продолжает нагнетать обстановку под диктовку наших западных партнеров. Киевские власти целенаправленно нагнетают истерию на этом участке и искусственно создают конфронтацию в Азовском море. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы кто-то пытался захватить украинский берег. Призываем Киев прекратить превращать Азовское море в яблоко раздора, создавая очередную точку напряжения", — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, Азовское море является внутренним морем России и Украины и в нем недопустима политика милитаризации и пиратства, которую проводят киевские власти.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>