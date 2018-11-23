В Риме проходит встреча Лаврова с главой МИД Иордании

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Риме встречу с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча проходит за закрытыми дверями. Ас-Сафади, как и Лавров, прибыл в Рим для участия в конференции, посвященной проблемам Средиземноморья.

Ранее источник в российской делегации сообщил журналистам, что в пятницу в Риме у Лаврова также запланированы переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой МИД Японии Таро Коно. Также ожидается, что он проведет встречу с главой МИД Италии Энцо Моаверо.