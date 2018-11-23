Песков сообщил, с кем Путин проведет встречи после заседания Госсовета

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет серию встреч с членами правительства, вице-премьерами и руководством Администрации президента после заседания президиума Госсовета в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"После этого (Госсовета. — Прим. ред.) традиционно президент наверняка задержится здесь и проведет целую серию встреч и с членами правительства, и с вице-премьерами, с руководством Администрации президента. Так, что после подобных мероприятий все собираются вместе, традиционно случается", — сказал Песков.