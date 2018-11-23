Песков рассказал о встречах Путина с Медведчуком

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин регулярно проводит встречи с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, но детали разговоров неизвестны, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я не знаю точно, насколько часто, но такие встречи имеют место, контакты Путина с Медведчуком действительно имеют место. Мне неизвестно о детальной повестке дня этих встреч, но я знаю, что в данном случае Медведчук выполняет свои функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам. Вы знаете, что именно благодаря его усилиям были обмены пленными, он прикладывает очень много усилий, чтобы все-таки дойти до обмена пленными по формуле "всех на всех", но пока не совсем получается, много трудностей на этом пути, но в этом направлении он работает", — сказал Песков, отвечая на вопрос, встречается ли Путин с Медведчуком и как часто проходят такие встречи.

Песков затруднился пояснить, можно ли считать Медведчука связующим звеном между президентами РФ и Украины. "Я не знаю, есть ли в этом потребность на данном этапе. Я не знаю, есть ли необходимость в этом связующем звене", — добавил он.