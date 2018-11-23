Правительство одобрило проекты по унификации антикоррупционных запретов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило ряд законопроектов, направленных на унификацию антикоррупционных запретов и обязанностей, налагаемых на отдельные категории работников, а также унификацию правового регулирования запретов и ограничений, связанных с получением служащими вознаграждений и подарков, сообщается на сайте кабмина.

Отмечалось, что законопроекты подготовлены для исполнения подпункта "б" пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы. Целью законопроектов является формирование единообразных подходов к установлению "антикоррупционных запретов и обязанностей, налагаемых на отдельные категории работников, а также к правовому регулированию запретов и ограничений, связанных с получением служащими вознаграждений и подарков".

"Одобрить проекты федеральных законов… и внести их в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.