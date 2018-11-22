МИД назвал заявления о многодневных задержках судов в Азовском море ложью

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заявления о многодневных задержках Россией иностранных судов в Азовском море — это откровенная ложь, инспекции проводятся лишь на входе в Керченский пролив, и странно, что ЕС вновь педалирует эту тему, несмотря на полученные от Москвы доводы, заявил в четверг статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Заявления о многочасовых, а то и многодневных задержках судов — это откровенная ложь. По данным наших пограничников, из 1,5 тысяч инспекций, проведенных в апреле—октябре этого года, более 90% осуществлялось в местах якорных стоянок на входе в Керченский пролив со стороны Черного или Азовского моря в момент формирования караванов для проводки судов по Керчь-Еникальскому каналу… Формирование караванов — обязательная лоцманская процедура, которая применялась ранее и Украиной, и никаких вопросов не вызывала. Осмотр, как правило, не превышает трех часов. Самая продолжительная проверка заняла пять часов. И это был единичный случай", — заявил Карасин в интервью газете " Коммерсант ".

Он добавил, что более длительные задержки могут быть связаны лишь с погодными условиями и требованиями безопасности судоходства.

"В целом же наши пограничники внимательно следят за тем, чтобы канал как со стороны Черного, так и со стороны Азовского моря работал ритмично и без перебоев. В самом Азовском море суда останавливались для осмотра весьма редко, и то при наличии веских оснований. Ни о каких преднамеренных задержках речь не идет. Это все придумано в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе. Недавно мы эту тему, кстати, обсуждали в Брюсселе с Хельгой Шмидт (заместителем Федерики Могерини) и дали соответствующие разъяснения. Странно, что она по-прежнему педалируется оттуда", — отметил Карасин.