В МИД объяснили, для чего Запад придумал проблему Азовского моря

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Крым перестал быть острым сюжетом, и его больше не воспринимают как инструмент давления на Россию, поэтому на Западе была придумана проблема Азовского моря, заявил замглавы МИД Григорий Карасин.

"Азовская тема вброшена в информационное пространство намеренно и натужно. Нынешний киевский режим в координации со своими зарубежными покровителями нашел очередную созданную на пустом месте антироссийскую тему", — сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".

Замглавы МИД заявил, что на самом деле ситуация в этом регионе Западу неинтересна, важен лишь новый повод для нападок на Россию и предлог для ужесточения санкций.

Россию активно обвиняют в неких незаконных действиях, однако доказательства не выдерживают критики, добавил он.

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Вопрос досмотра кораблей

Карасин отметил, что осмотры судов в Азовском море абсолютно правомерны, а их интенсивность соразмерна уровню угроз, исходящих от экстремистов в отношении России.

Он пояснил, что причина усиления внимания российских пограничников к безопасности судоходства в Керченском проливе очевидна: "это публичные призывы лидеров так называемого крымскотатарского меджлиса* и украинских националистических группировок, а также ряда киевских политиков к осуществлению терактов в отношении Крымского моста".

Замглавы МИД заявил, что действия пограничников не носят дискриминационного характера, жалоб от капитанов судов не поступало.

"Выборочным проверкам подвергаются все суда без исключения, в том числе и российские. Из всех проверенных в указанный мною период (апрель-октябрь — Прим. ред.) судов почти половина (48 процентов) следовали в наши порты или из них. В Азовском море было задержано лишь одно судно (под флагом Украины) за нарушение правил рыболовства", — рассказал Карасин.

Военной базы не будет

Замглавы МИД подчеркнул, что у России нет планов создавать в Азово-Керченском регионе военную базу.

"Милитаризация Россией Азовского моря" — это еще одна придуманная "страшилка", которая высосана из пальца. Вооруженные силы Российской Федерации используются только для охраны Крымского моста в связи с упомянутыми террористическими угрозам", — отметил Карасин.

По его словам, пограничники справляются со своими задачами, поэтому наращивать силы Москва не собирается.

Дипломат заявил, что ситуация с милитаризацией региона "ровно обратная". В частности, Украина занимается на Азовском море военными приготовлениями, интенсивно наращивает там при поддержке США свою военно-морскую группировку, а также расширяет береговую военную инфраструктуру.

При этом он добавил, что Москва не собирается перекрывать Керчь-Еникальский канал.

"Канал работает ровно в том режиме, как это было последние 25 лет. Это важная международная артерия, которую мы никогда не планировали и не планируем закрывать", — констатировал замглавы МИД.