Россия не собирается создавать военную базу на Азовском море, заявил МИД

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Милитаризация Россией Азовского моря — это еще одна придуманная "страшилка", военную группировку при поддержке США там наращивает Киев, а у российской стороны нет планов создавать в регионе военную базу, заявил в четверг статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Милитаризация Россией Азовского моря" — это еще одна придуманная "страшилка", которая высосана из пальца. Вооруженные силы Российской Федерации используются только для охраны Крымского моста в связи с упомянутыми террористическими угрозами. За обеспечение безопасности в Азово-Керченском бассейне отвечают российские пограничники. Имеющихся у них сил и средств достаточно для выполнения этой задачи и ни о каком создании там военно-морской базы речь не идет", — сказал Карасин в интервью газете " Коммерсант ".

По его словам, ситуация с милитаризацией региона "ровно обратная", это Украина занимается на Азовском море военными приготовлениями, интенсивно наращивает там при поддержке США свою военно-морскую группировку, расширяет береговую военную инфраструктуру.

"Такие действия направлены на создание еще одного очага напряженности, который позволил бы Киеву отвлечь внимание от собственных внутренних проблем, в том числе в контексте фактически стартовавшей избирательной кампании по выборам президента страны. В Киеве азовскую тему раздувают сознательно, это пропаганда", — добавил Карасин.

При этом он подчеркнул, что Москва не собирается перекрывать Керчь-Еникальский канал.

"Канал работает ровно в том режиме, как это было последние 25 лет. Это важная международная артерия, которую мы никогда не планировали и не планируем закрывать", — констатировал замглавы МИД РФ.