В Риме началась встреча Лаврова и Конте

РИМ, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Риме переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча проходит в правительственном дворце Киджи за закрытыми дверями.

Лавров прибыл в четверг в Рим с рабочим визитом. Ожидается, что в пятницу он проведет переговоры с главой МИД Италии Энцо Моаверо Миланези и примет участие в работе ежегодной конференции "Средиземноморье: Римский диалог". На полях конференции российский министр проведет ряд двусторонних встреч, сообщили ранее в МИД РФ.