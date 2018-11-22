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Политика

В МИД не исключили кардинального пересмотра отношений с Советом Европы

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия стремится остаться в составе Совета Европы, но обстоятельства могут вынудить Москву "кардинально" пересмотреть отношения с организацией, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Совете Европы усомнились, что Россия покинет организацию в июне 2019 года

"Россия стремится остаться в Совете Европы, но обстоятельства могут сложиться таким образом, что у нас просто не будет другого выбора, кроме как кардинально пересмотреть характер наших отношений с Советом Европы. Дискриминация государств-членов по политическим мотивам категорически неприемлема", — заявил Келин, выступая на комитете министров СЕ.

По словам дипломата, сегодня взаимодействие стран Европы в рамках СЕ "весьма востребовано". "Наша общая цель – вывести организацию из институционального кризиса, сохранить этот уникальный общеевропейский механизм защиты прав человека в Европе", — добавил Келин.

Он подчеркнул, что Москва "не приемлет противоправные дискриминационные меры, принятые в отношении наших парламентариев", которые были лишены ключевых полномочий, в том числе права голоса в Парламентской Ассамблее. "В отсутствие голоса России в Ассамблее утверждены высокие должностные лица Совета Европы, включая многих судей Европейского суда по правам человека. Это ставит под вопрос легитимность выносимых ими решений в отношении России. В июне 2019 года должны состояться выборы генерального секретаря организации, и неучастие в них российских депутатов, очевидно, будет иметь далеко идущие негативные последствия", — предупредил Келин.

Совет Европы в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2018 / Johanna Leguerre
В Совете Европы рассказали, когда Россия последний раз выплачивала взнос

По словам российского дипломата, без подключения комитета министров Совета Европы кризисную ситуацию в организации не исправить. "В сентябре распространено добротное юридическое заключение, подготовленное юристами СЕ. В нем содержатся правильные выводы, соответствующие нормам международного права. Если КМСЕ найдет в себе силы поддержать этот документ, мы сможем пойти вперед. В складывающейся ситуации призываем новое финское председательство и все ответственные государства-члены СЕ приложить максимум усилий для скорейшего совместного преодоления кризиса в нашей организации. Полагаем, что привести нормы ПАСЕ по ограничению полномочий в соответствие с уставом вполне возможно к министерской сессии КМСЕ в Хельсинки 17 мая 2019 года", — заявил Келин.

Говоря об упреках в адрес РФ, что она якобы нарушает уставные обязательства, не платя взносы в бюджет организации, Келин отметил, что "в первую очередь были нарушены уставные обязательства в отношении российских парламентариев, когда их лишили полномочий".

"Имеется очевидная юридическая взаимосвязь между этими двумя уставными обязательствами. Напомню, что на протяжении трех лет отсутствия наших депутатов в зале ПАСЕ мы исправно платили в СЕ взносы. Единственной целью приостановки выплат было привлечь внимание к нетерпимости сложившейся в ПАСЕ такого положения дел", — добавил дипломат.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Иван Петров
А я жду того дня,когда Совет Европы вынудит нас покинуть эту контору,раз Вы сами не можете покинуть это сборище.Я думаю большинство нашего население воспримет это как праздник!Хватит за счёт жителей России ездить туда на еврошопинг.
16:55
22.11.2018
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