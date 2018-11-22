В МИД не исключили кардинального пересмотра отношений с Советом Европы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия стремится остаться в составе Совета Европы, но обстоятельства могут вынудить Москву "кардинально" пересмотреть отношения с организацией, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

"Россия стремится остаться в Совете Европы, но обстоятельства могут сложиться таким образом, что у нас просто не будет другого выбора, кроме как кардинально пересмотреть характер наших отношений с Советом Европы. Дискриминация государств-членов по политическим мотивам категорически неприемлема", — заявил Келин, выступая на комитете министров СЕ.

По словам дипломата, сегодня взаимодействие стран Европы в рамках СЕ "весьма востребовано". "Наша общая цель – вывести организацию из институционального кризиса, сохранить этот уникальный общеевропейский механизм защиты прав человека в Европе", — добавил Келин.

Он подчеркнул, что Москва "не приемлет противоправные дискриминационные меры, принятые в отношении наших парламентариев", которые были лишены ключевых полномочий, в том числе права голоса в Парламентской Ассамблее. "В отсутствие голоса России в Ассамблее утверждены высокие должностные лица Совета Европы, включая многих судей Европейского суда по правам человека. Это ставит под вопрос легитимность выносимых ими решений в отношении России. В июне 2019 года должны состояться выборы генерального секретаря организации, и неучастие в них российских депутатов, очевидно, будет иметь далеко идущие негативные последствия", — предупредил Келин.

По словам российского дипломата, без подключения комитета министров Совета Европы кризисную ситуацию в организации не исправить. "В сентябре распространено добротное юридическое заключение, подготовленное юристами СЕ. В нем содержатся правильные выводы, соответствующие нормам международного права. Если КМСЕ найдет в себе силы поддержать этот документ, мы сможем пойти вперед. В складывающейся ситуации призываем новое финское председательство и все ответственные государства-члены СЕ приложить максимум усилий для скорейшего совместного преодоления кризиса в нашей организации. Полагаем, что привести нормы ПАСЕ по ограничению полномочий в соответствие с уставом вполне возможно к министерской сессии КМСЕ в Хельсинки 17 мая 2019 года", — заявил Келин.

Говоря об упреках в адрес РФ, что она якобы нарушает уставные обязательства, не платя взносы в бюджет организации, Келин отметил, что "в первую очередь были нарушены уставные обязательства в отношении российских парламентариев, когда их лишили полномочий".

"Имеется очевидная юридическая взаимосвязь между этими двумя уставными обязательствами. Напомню, что на протяжении трех лет отсутствия наших депутатов в зале ПАСЕ мы исправно платили в СЕ взносы. Единственной целью приостановки выплат было привлечь внимание к нетерпимости сложившейся в ПАСЕ такого положения дел", — добавил дипломат.