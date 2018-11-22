Россия встревожена действиями США в сфере безопасности, заявил Лавров

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Стремление руководства США устранить существующий международный режим ограничения вооружений вызывает у Москвы непонимание и тревогу, заявил в интервью итальянскому информагентству Agi глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия и США как обладатели крупнейших ядерных потенциалов несут особую ответственность за поддержание глобальной безопасности. "Стремление американского руководства переформатировать, а фактически – устранить существующий международный режим ограничения вооружений вызывает у нас непонимание и тревогу", — сказал Лавров.

Он напомнил, что в октябре президент США Дональд Трамп, "стремясь обеспечить для США "свободу рук" в проецировании военной мощи, объявил о намерении выйти из Договора о РСМД". "Некоторые в американском политистеблишменте также ставят под сомнение продление ДСНВ, истекающего в 2021 году. Считаем такую "школу мысли" недальновидной и опасной", — заявил глава МИД РФ.

Как указал Лавров, "возвращение к философии сохранения мира на основе концепции взаимно гарантированного уничтожения не отвечает реалиям 21 века". "Разве возрастает безопасность США (и НАТО) и России от того, что мы вновь начнем смотреть друг на друга через ядерный прицел", — отметил он.

Между тем, по словам министра, не уменьшается набор угроз и вызовов, требующих совместной работы России и США – от борьбы с терроризмом до урегулирования региональных кризисных ситуаций и вопросов климата.

Ранее президент США Трамп сообщил, что США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.