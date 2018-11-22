Москва надеется, что новый Европарламент будет стремиться к добрососедству

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва надеется, что после выборов в Европарламент его новый состав будет отражать стремление к добрососедству в Европе, в этом заинтересованы избиратели, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Хотелось бы надеяться, что будущий состав ЕП будет отражать коренные интересы избирателей государств Евросоюза. В моем понимании, это, в первую очередь, стремление к подлинному добрососедству в нашем общем европейском доме", — заявил он в интервью итальянскому информагентству "АДЖИ".

Министр отметил, что результаты выборов "станут выражением воли европейских избирателей". "Мы в эти процессы не вмешиваемся", — подчеркнул он.

Лавров также указал на то, что "текущий созыв ЕП в большинстве своем занимает крайне негативную позицию" в отношении России.

Выборы в Европарламент пройдут в мае следующего года.