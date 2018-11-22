МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность появления в Ливии российских военных баз по примеру Сирии, заявил, что параллели с САР неправомерны.

По словам Лаврова, на прошедшей ранее в ноябре в итальянском Палермо конференции по Ливии с главой Президентского совета, премьер-министром правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром обсуждалась безальтернативность сохранения суверенитета и территориальной целостности Ливии, а также то, что подписанное в декабре 2015 года в Схирате Ливийское политическое соглашение остается единственной жизнеспособной основой для того, "чтобы эта страна развернулась лицом к будущему".

"В этой связи параллели с Сирией неправомерны. Российское военное присутствие на сирийской земле осуществляется в полном соответствии с нормами международного права – по приглашению законных властей этой страны. В Ливии же пока только предстоит восстановить государственность", — сказал Лавров в интервью итальянскому информагентству "АДЖИ", отвечая на вопрос, нет ли у России планов создать в Ливии российские военные базы, как это сделано, например, в Сирии.

В Ливии сейчас царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

Ранее в ноябре в итальянском Палермо прошла организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте конференция по Ливии. В ней приняли участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавил премьер Дмитрий Медведев.