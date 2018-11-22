АНАПА, 22 ноя — РИА Новости. После серии военных совещаний российскому правительству и ведомствам будут даны соответствующие поручения, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ОПК.

"По результатам наших встреч правительству, министерствам, ведомствам будут даны соответствующие поручения", — сказал он.

Путин в четверг проводит в Анапе заключительное совещание нынешней серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. Три совещания по военной тематике ранее прошли в сочинской резиденции Путина.

Президент в ходе прошедших ранее совещаний подчеркнул, что Россия в условиях непростой обстановки в мире обязана обеспечить сбалансированное развитие армии и флота, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку. Путин в этой связи выделил приоритетные задачи развития Вооруженных сил РФ. По его словам, следует, в частности, совершенствовать боевую подготовку войск, в том числе с учетом опыта проведения операции в Сирии. Одним из приоритетов Путин также назвал продолжение оснащения армии и флота современным вооружением и техникой.