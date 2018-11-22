Москва готова развивать связи с Амстердамом, заявил российский посол

ГААГА (Нидерланды), 22 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Политические отношения между РФ и Нидерландами сведены к минимуму, Россия готова их развивать при желании с голландской стороны, но сама напрашиваться не будет, сказал в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

"Политические отношения (между РФ и Нидерландами — ред.), конечно, сведены сейчас к минимуму. Особенно после того, как голландцы, к сожалению, дали себя втянуть в провокацию, устроенную британцами, по поводу так называемого кибернападения на ОЗХО. Это чистейшей воды провокация, и мы об этом сожалеем", — сказал дипломат.

Он отметил, что в связи с инцидентом проходили беседы на уровне послов.

"Неприятный осадок остался. Мы считаем это чистой провокацией", — добавил Шульгин.

По его словам, "в силу этих обстоятельств наши политические отношения сейчас оставляют желать лучшего".

"Посмотрим, как они будут развиваться дальше. Мы многократно подчеркивали, что готовы идти вперёд и развивать связи ровно настолько, насколько к этому будут готовы наши голландские партнеры. Хотят они такого взаимодействия — ради Бога, мы будем рады. Не хотят — мы сами напрашиваться не будем. Сотрудничество должно быть улицей с двусторонним движением", — заключил посол.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля. Позже постоянный представитель Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон и его союзники будут работать над обновлением санкций за применение химоружия, агрессию в киберпространстве и нарушение прав человека. МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что данное заявление сделано перед сессией ОЗХО, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.