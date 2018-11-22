НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Омской области в ближайшие дни даст "партийную оценку" своему коллеге депутату горсовета Алексею Провозину после его резонансного высказывания о господдержке многодетных семей, сообщается на сайте отделения.
"Наша партия в своей деятельности ставит главной задачей — благополучие людей. Особенно это касается многодетных семей, пенсионеров, малообеспеченных и безработных граждан и лиц с ограниченными возможностями. Выступлению депутата Омского городского совета Алексея Провозина в ближайшие дни будет дана партийная оценка", — приводятся в сообщении слова Тетянникова.
Глава реготделения подчеркнул, что единороссы в Омской области всегда уделяли большое внимание вопросам социальной сферы, в частности проблемам многодетных семей. Позиция партийцев, по его словам, такова, что в поддержке и в решении проблем многодетных семей должны участвовать бюджеты всех уровней.