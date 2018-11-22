Россия не будет спешить с решением по членству в ОЗХО, заявил постпред

ГААГА (Нидерланды), 22 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Москва не будет принимать скоропалительных решений по вопросу членства в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), нужно провести анализ ситуации, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в организации Александр Шульгин.

Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Конференция отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО не согласна.

"Я уже говорил о том, что нужно обдумать все спокойно. Мы не можем принимать скоропалительных решений. Надо просчитать все плюсы и минусы, посмотреть на военно-политические, финансовые, экономические аспекты — тут целый комплекс вопросов", — сказал Шульгин.

Он добавил, что никогда не говорил о выходе России из ОЗХО.

"Я говорю о необходимости всестороннего анализа сложившейся ситуации", — подчеркнул он, добавив, что не может сказать, сколько времени потребует такой анализ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.