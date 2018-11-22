МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия будет следить за действиями США в отношении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и при необходимости принимать ответные меры, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, предположив в качестве одной из них возможность размещения российских ракет на территории стран-союзников.
По его словам, если Вашингтон выйдет из соглашения, Россия будет внимательно следить за действиями американцев и при необходимости принимать действия "ответного вынужденного характера".
"США при выходе из договора, скорее всего, пойдут на размещение ракет в непосредственной близости от российских границ за западе и на востоке", — полагает сенатор.
В качестве второго сценария он предположил возможность "размещения российских ракет возле границ страны, а возможно, и на территории стран-союзников".
Парламентарий также пояснил, что это его личная точка зрения, никаких решений на этот счет не принималось.