Владимир Токарев назначен замглавы Минтранса

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Владимира Токарева заместителем главы Минтранса, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации", — говорится в документе.

Представитель Минтранса уточнил РИА Новости, что Токарев будет курировать железнодорожную отрасль. Ранее этим занимался Алан Лушников.

Токарев в 2004-2006 годах работал в "Вагонреммаше", дочерней структуре РЖД, затем был замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. В конце 2008 года он перешел на пост замглавы Минрегиона, с декабря 2013 года по апрель 2014 года занимал должность замминистра строительства и ЖКХ.