Результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования. Архивное фото

Результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон об обязанности участковой комиссии обеспечивать возможность участия в голосовании избирателям, которые находятся под домашним арестом.

Закон устанавливает обязанность участковой избирательной комиссии обеспечивать возможность участия в голосовании избирателям, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом РФ избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.