Березкина утвердили председателем Мособлизбиркома

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мособлизбирком утвердил бывшего заместителя главы администрации Московской области Илью Берзкина на пост председателя избирательной комиссии Подмосковья, такое решение было принято на заседании избиркома в четверг.

Предложение назначить Березкина на этот пост поступило в среду от Центризбиркома РФ.

"На основании только что утвержденного нами протокола счетной комиссии по выборам председателя Избирательной комиссии Московской области нам необходимо принять решение об избрании председателя… Илья Сергеевич, от имени членов избирательной комиссии поздравляем вас с избранием", — сказал член региональной избирательной комиссии с правом решающего голоса Владимир Алексеев.

Решение было принято единогласно.

Вакансия председателя Мособлизбиркома появилась после того, как губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 октября предложил кандидатуру главы избиркома Подмосковья Эльмиры Хаймурзиной на пост главы городского округа Красногорск. Совет депутатов городского округа 20 ноября избрал Хаймурзину главой муниципалитета. 15 ноября Московская областная дума на заседании назначила Березкина членом Мособлизбиркома с правом решающего голоса вместо Хаймурзиной.