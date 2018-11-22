Экс-аудиторы Счетной палаты Жданьков и Катренко станут советниками Кудрина

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывшие аудиторы Счетной палаты РФ Александр Жданьков и Владимир Катренко станут советниками председателя этого контрольного ведомства Алексея Кудрина.

"Они ушли по собственному желанию. Двое аудиторов, Жданьков и Катренко, переходят в мои советники. Сейчас, тем не менее, они также имеют предложения по работе и сейчас отбирают свое будущее", — рассказал Кудрин на заседании Госдумы, отвечая на вопросы депутатов в ходе обсуждения новых кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты.

"У них через год завершался бы срок их пребывания в этих позициях, и они понимают, что некоторые из них не останутся на этих позициях, поэтому сейчас определяются со своей будущей судьбой на многие годы", — добавил глава ведомства.

Кудрин, долгое время руководивший Минфином, в конце мая вернулся на госслужбу, возглавив Счетную палату. В конце октября ведомство сообщило, что три его аудитора подписали заявления о досрочном уходе со своих постов. Всего, согласно закону, в Счетной палате должно быть 12 аудиторов, половину из которых назначает Госдума, половину — Совет Федерации. Кандидатов вносят президенту РФ палаты парламента, а тот либо их поддерживает, либо представляет в Госдуму или Совет Федерации иную кандидатуру.

Госдума в четверг назначила на два "своих" места аудиторов Счетной палаты Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса, которые и ранее работали в этом контрольном ведомстве, но на на других должностях. Обе кандидатуры были поддержаны главой государства.

Вместо третьего ушедшего аудитора Бато-Жаргала Жамбалнимбуева Совет Федерации предложил назначить экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову. Президент предложение поддержал, сенаторы рассмотрят вопрос о назначении 23 ноября.