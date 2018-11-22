Межнацсовет КЧР призвал жителей региона не поддаваться на провокации

ЧЕРКЕССК, 22 ноя — РИА Новости. Межнациональный совет общественных организаций Карачаево-Черкесии призвал жителей региона не реагировать на провокационные материалы в СМИ и интернете, цель которых — разжигание конфликта между народами КЧР, говорится на сайте Миннаца КЧР со ссылкой на обращение Совета.

Члены Совета отмечают, что в последнее время в средствах массовой информации и интернете стали появляться материалы от имени представителей абазинского и черкесского народов о якобы "кадровом перекосе в пользу карачаевцев".

"Считаем, что подобного рода информация является заведомо ложной, не соответствующей действительности, направлена на разжигание межнационального конфликта в угоду кадровых амбиций определенного круга лиц", — говорится в обращении Межнационального совета.

Члены Совета заявили, что только совместными усилиями народу КЧР удастся исключить всякую возможность для дальнейшей эскалации напряженности и сохранить стабильную общественно-политическую обстановку в республике.

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