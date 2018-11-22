Россия будет бороться с попытками подорвать авторитет ОЗХО, заявили в МИД

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия продолжит противодействовать деструктивной линии США и партнеров по подрыву авторитета ОЗХО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Совместно с нашими союзниками и единомышленниками будем противодействовать такой деструктивной линии, откровенно направленной на размывание основе международного права и многосторонних соглашений", — заявила она.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.

Накануне участники КГУ КЗХО проголосовали в поддержку принятия проекта бюджета на 2019 год, предусматривающего рост на 2,4 миллиона долларов. Эти средства должны быть направлены на создание механизма по установлению виновных.