В Госдуме предложили пересмотреть оценку ввода советских войск в Афганистан

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне предложил признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, говорится в проекте постановления Госдумы, подготовленного к парламентским слушаниям комитета.

Парламентские слушания думского комитета состоялись в среду и были посвящены 30-летию окончания войны в Афганистане.

"Государственная дума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в Постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 982-1", — отмечается в проекте постановления Госдумы.

По мнению депутатов, события военного конфликта в Афганистане следует рассматривать с точки зрения политической беспристрастности и исторической правды.

"Депутаты Государственной думы вместе со всем российским народом склоняют головы и чтят память тех, кто ценой своих жизней отстаивал интересы отечества", — подчеркивают парламентарии.

В 1979 году по просьбе правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) о предоставлении военной помощи в условиях обострения афганского кризиса руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию среднеазиатских республик, приняло решение о введении войск. Советские войска в Афганистане охраняли и обороняли народно-хозяйственные объекты, аэродромы, жизненно важные для страны автодороги, осуществляли проводку транспортных колонн с грузами по территории, находившейся под контролем вооруженной оппозиции. Общие безвозвратные советские потери в Афганистане составили почти 14,5 тысячи человека, инвалидами стали 6,6 тысячи военных.

Многие зарубежные политики и эксперты считали, что главным препятствием для прекращения войны в Афганистане являлось советское военное присутствие в этой стране. Однако после ухода советских войск, конфликт в этой стране не угас.

Подробнее об участии СССР в войне в Афганистане в 1979-1989 годах читайте в справке РИА Новости >>

