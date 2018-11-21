В Госдуме предложили пересмотреть оценку ввода советских войск в Афганистан

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне предложил признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, говорится в проекте постановления Госдумы, подготовленного к парламентским слушаниям комитета.
"Государственная дума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в Постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 982-1", — отмечается в проекте постановления Госдумы.
По мнению депутатов, события военного конфликта в Афганистане следует рассматривать с точки зрения политической беспристрастности и исторической правды.
"Депутаты Государственной думы вместе со всем российским народом склоняют головы и чтят память тех, кто ценой своих жизней отстаивал интересы отечества", — подчеркивают парламентарии.
Многие зарубежные политики и эксперты считали, что главным препятствием для прекращения войны в Афганистане являлось советское военное присутствие в этой стране. Однако после ухода советских войск, конфликт в этой стране не угас.