Лавров заявил о важности внешнеполитической координации с ЮАР

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и сотрудничества Южной Африки Линдиве Сисулу. 21 ноября 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и сотрудничества Южной Африки Линдиве Сисулу. 21 ноября 2018

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия придает важное значение координации с ЮАР по внешнеполитическим вопросам, в том числе в рамках БРИКС, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

На встрече с министром иностранных дел ЮАР Линдиве Сисулу Лавров отметил, что рассчитывает "подробно обсудить продолжающееся тесное взаимодействие в международных организациях".

"Вчера мы солидарно выступали в ОЗХО с тем, чтобы отстоять незыблемость Конвенции, подписанной и ратифицированной всеми странами. Сегодня, когда международное право и вообще международная система, созданные по итогам Второй мировой войны, подвергаются очень серьезным испытаниям, наша внешнеполитическая координация весьма и весьма востребована, как в двустороннем плане, так и по линии БРИКС", — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что у двух стран есть предметное сотрудничество по высокотехнологичным сферам деятельности. Он напомнил, что подписано соглашение об использовании ядерной энергии для лечения онкологических заболеваний, действует рабочая группа по освоению космического пространства, также представители провинций ЮАР регулярно посещают РФ.

"Парламентарии находятся в тесном контакте и в ближайшее время, в первой половине декабря, мы ждем ваших представителей на конференцию, которую проводит российская Государственная дума", — заключил министр.

Во вторник участники КГУ КЗХО проголосовали в поддержку принятия проекта бюджета на 2019 год, предусматривающего рост на 2,4 миллиона долларов. Эти средства должны быть направлены на создание механизма по атрибуции.