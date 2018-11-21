Лавров заявил о важности внешнеполитической координации с ЮАР

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия придает важное значение координации с ЮАР по внешнеполитическим вопросам, в том числе в рамках БРИКС, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вчера мы солидарно выступали в ОЗХО с тем, чтобы отстоять незыблемость Конвенции, подписанной и ратифицированной всеми странами. Сегодня, когда международное право и вообще международная система, созданные по итогам Второй мировой войны, подвергаются очень серьезным испытаниям, наша внешнеполитическая координация весьма и весьма востребована, как в двустороннем плане, так и по линии БРИКС", — сказал Лавров.
"Парламентарии находятся в тесном контакте и в ближайшее время, в первой половине декабря, мы ждем ваших представителей на конференцию, которую проводит российская Государственная дума", — заключил министр.
Во вторник участники КГУ КЗХО проголосовали в поддержку принятия проекта бюджета на 2019 год, предусматривающего рост на 2,4 миллиона долларов. Эти средства должны быть направлены на создание механизма по атрибуции.