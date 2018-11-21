Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии на полях G20

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в Аргентине, но что именно будет обсуждаться, пока неизвестно, сказал журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "Большой двадцатки". Ранее сообщалось, что в нем примет участие наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

"Этого нельзя исключать, я не знаю, что будет обсуждаться. Хотя, безусловно, нельзя исключать такого обмена мнениями. Но очевидно, что они будут вдвоем, как мы предполагаем, на этом саммите, поэтому, конечно, так или иначе, у них будет возможность пообщаться на полях", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли Путин встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии для обсуждения ситуации на рынке нефти в рамках G20.

Международное турне саудовского наследника будет проходить на фоне жесткой критики со стороны ряда европейских стран в адрес королевства в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.