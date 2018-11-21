Путин внес кандидатуру Орловой для утверждения аудитором Счетной палаты

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Совфед представление для утверждения экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой аудитором счетной палаты РФ, этот вопрос может быть рассмотрен на заседании палаты 23 ноября, сообщил журналистам в среду глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.

Половину состава Счетной палаты назначает Госдума, половину — Совет Федерации. Кандидатуры вносит президент.

"Президент внес в Совфед представление на утверждение Орловой аудитором Счетной палаты. Наш комитет будет рассматривать этот вопрос на сегодняшнем заседании, а на пленарном заседании СФ этот пункт повестки может быть рассмотрен в пятницу, 23 ноября", — сказал Рябухин.

Подкомитет бюджетного комитета СФ в среду поддержал назначение Орловой аудитором Счетной палаты.