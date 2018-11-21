МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту Молдавии Игорю Додону создать рабочую группу, направленную на поиск форм взаимодействия российских парламентариев с партией социалистов, находящихся в меньшинстве в парламенте республики.

В среду Додон прибыл с рабочим визитом в Россию, в рамках которого проходит встреча со спикером нижней палаты парламента России.

"Давайте, если вы не возражаете, возможно, мы проработаем предложение и найдем ту вариативность и те формы, которые нам позволят вести диалог с партией социалистов…. Думаю, этого будет более чем достаточно для того, чтобы имея партнером, пускай партию меньшинства в парламенте, но самое главное — партию, которая хочет развивать отношения во имя населения республики Молдова, — мы выйдем на создание рабочей группы, в которую войдут у нас представители комитетов профильных", — сказал Володин.

По его словам, в такую рабочую группу могли бы войти представители комитетов по аграрному комплексу, комитета по делам СНГ, а также гуманитарных направлений — образования и культуры.

Он также отметил, что около полумиллиона граждан республики трудятся в России, поэтому, по его мнению, будет правильным выстроить с ними коммуникации. Володин подчеркнул, что граждане Молдавии вносят существенный вклад в развитие экономики России.

"Мы считаем, что это будет правильно именно в плане двусторонних отношений", — добавил председатель Госдумы.

Противостояние президента Молдавии с парламентским большинством и правительством страны продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов. Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, причем три раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Андрианом Канду.