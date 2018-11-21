Володин сожалеет об отсутствии диалога с руководством парламента Молдавии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Руководство и профильные комитеты парламента Молдавии не выстраивают диалог с российскими коллегами, несмотря на их инициативу, заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нужно признать, что наши контакты и диалог с Республикой Молдова более эффективны на уровне государства, чем парламентов. В парламенте партия социалистов ведет этот диалог. Если говорить о руководстве парламента, профильных комитетах, мы должны признать, что такого диалога нет. И сожалеем, что, несмотря на наше предложение, этот диалог пока сегодня реализовать не получается", — заявил Володин на встрече с молдавским лидером Игорем Додоном.

Володин добавил, что доверие основывается на диалоге, а также выступил за взаимодействие парламентов России и Молдавии по вопросам, которые касаются развития отношений двух стран.

"Нам, конечно, хотелось бы, чтобы вопросы, которые мы обсуждаем с вами постоянно, касающиеся развития отношений, в том числе в рамках парламентского измерения, мы обсуждали со своими коллегами. А вопросов у нас огромное количество накопилось", — отметил Володин.

Он подчеркнул, что "это вопросы, в первую очередь, имеют отношение и к развитию экономических отношений между нашими странами, это очень важно". Так, по его словам, товарооборот растет, "но мог бы расти еще больше". Российский политик также добавил, что необходимо законодательное обеспечение развития экономических отношений. "Но, увы, этого партнерства мы пока не видим со стороны парламента Республики Молдова", — сказал Володин.