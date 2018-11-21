ЦИК предложил назначить Березкина главой Мособлизбиркома

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Центризбирком предложил назначить председателем избирательной комиссии Подмосковья Илью Березкина, говорится в соответствующем постановлении.

Вакансия председателя Мособлизбиркома появилась после того, как губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 октября предложил кандидатуру главы избиркома Подмосковья Эльмиры Хаймурзиной на пост главы городского округа Красногорск. Совет депутатов городского округа 31 октября утвердил Хаймурзину временно исполняющей обязанности главы Красногорска. 15 ноября Московская областная дума на заседании назначила заместителя главы администрации Московской области Березкина членом Мособлизбиркома с правом решающего голоса вместо Хаймурзиной.

"Предложить Избирательной комиссии Московской области кандидатуру Березкина Ильи Сергеевича, 1982 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя Избирательной комиссии Московской области", — говорится в постановлении.