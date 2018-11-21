В управделами президента ответили на претензии депутата о работе водителей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Никаких нарушений со стороны автотранспортного комбината управления делами президента РФ, обслуживающего депутатов Госдумы, нет, машины нужно заказывать заранее с учетом ситуации на дрогах в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

Во вторник первый зампред думского комитета по культуре, режиссер Владимир Бортко на пленарном заседании выразил недовольство опозданиями водителей автопарка, обслуживающих депутатов Госдумы. По его словам, он, в частности, опоздал на заседание, поскольку ехал не один, а со своим коллегой. Володин в свою очередь предложил взять эти вопросы на контроль управлению делами Госдумы.

"Мы с информацией знакомы, она была проверена. Никаких нарушений со стороны автотранспортного комбината нет. Заявки на заказ машин нужно оформлять заранее и в том числе с учетом дорожно-транспортной обстановки. Водители ездят в строгом соответствии с правилами дорожного движения и скоростным режимом", — сказала Крылова. Все водители автотранспортного комбината, отметила Крылова, работают с 7 утра.

Она добавила, что личные автомобили закреплены не за всеми народными избранниками, поэтому, если живущие в одном доме депутаты оформляют заявку на машину на одно время, то их могут забрать и отвезти вместе.