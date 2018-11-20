В "Единой России" признали снижение рейтинга партии во многих регионах

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Рейтинг "Единой России" во многих регионах проседает, при этом столичная партийная организация сохраняет стабильность, сообщил заместитель секретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов.

"Мы видим, что, к сожалению… рейтинг партийный по многим регионам проседает. В силу, прямо скажем, законов, которые населением не очень поддерживаются", – сказал депутат Госдумы на конференции московского отделения партии.

При этом "структурно, и организационно, и политически московская организация остается стабильной, и это очень важно для избирательного цикла", добавил он.