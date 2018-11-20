Глава СПЧ попросил Минюст отменить новые требования по отчетности для НКО

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к министру юстиции Александру Коновалову с просьбой отменить нововведенные требования по отчетности для некоммерческих организаций, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Новые требования по отчетности для НКО введены приказом от 16 августа 2018 года. Теперь НКО должны указывать не только наличие собственных иностранных источников финансирования, но и наличие финансирования из-за рубежа у тех компаний, которые делают для них пожертвования.

"Введение этих требования правозащитникам представляется некорректным, поэтому они просят главу Минюста отменить приказ и совместно подготовить новые формы отчетности, приемлемые как для органов власти, так и для некоммерческого сектора", — говорится в сообщении.

СПЧ также просит, в соответствии с обращением Федотова, "поручить подготовить во взаимодействии с Советом и Общественной палатой Российской Федерации новые формы отчетности, приемлемые как для Минюста России, так и для НКО, и более точно отражающие требования закона".