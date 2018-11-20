В СФ пообещали ответить на создание базы США в Польше как на прямую угрозу

Американские военные во время учений в Польше. Архивное фото

Американские военные во время учений в Польше. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Если в Польше будет создана американская военная база, Россия будет вынуждена отреагировать на это как на прямую угрозу, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин.

Создание американской военной базы в Польше является решенным вопросом, заявил ранее во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

"Создание такой базы в непосредственной близости от наших границ будет представлять для нас, безусловно, прямую и явную угрозу. Россия будет вынуждена отреагировать на это", — заявил Кожин.