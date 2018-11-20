Экс-глава Челябинска Тефтелев будет работать в правительстве региона

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что перейдет на работу в правительство региона, где будет курировать вопросы имущественного комплекса.

Во вторник депутаты гордумы приняли отставку Тефтелева и назначили врио главы города его заместителя Владимира Елистратова. Елистратов будет совмещать обе должности.

"Я ухожу на работу в правительство Челябинской области. Направления, которые я буду курировать, включают в себя вопросы имущества и природных ресурсов, а также управление делами губернатора — тут большой блок вопросов, автотранспорт, питание, а также имущество", — сказал он журналистам.

Тефтелев отметил, что в Челябинске, который он возглавлял почти 4 года, сложился коллектив, способный решить многие задачи. Так, уже удалось решить вопрос с дефицитом бюджета за счет дополнительных доходов, добавил он.

Тефтелев пожелал Елистратову "быстрее входить в курс дела", так как в городе предстоит решить еще много вопросов, в том числе в связи с подготовкой к саммитам БРИКС и ШОС.