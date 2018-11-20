Госдума приняла закон о реформе процессуального законодательства

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о реформе процессуального законодательства.
Он добавил, что законом также вносятся изменения в сходные нормы процессуального законодательства (в Гражданском процессуальном кодексе, Арбитражном процессуальном кодексе и Кодексе административного судопроизводства), регулирующие порядок рассмотрения гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
"Изменяются отдельные положения кодексов об особенностях рассмотрения некоторых категорий дел, и вносятся корреспондирующие изменения в федеральные законы. Эти изменения направлены на улучшение качества правосудия и оптимизацию судебной нагрузки при сохранении основополагающих принципов гражданского процесса", — сказал Крашенинников.
"Таким образом, структура судебных решений останется без изменений — то есть в полном объеме, включая мотивировочную часть", — отметил депутат.
Кроме того, по его словам, законом расширяется количество дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства, в том числе путем увеличения порога суммы исковых требований о взыскании денежных средств по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства.