Госдума приняла закон о реформе процессуального законодательства

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о реформе процессуального законодательства.

Проект был внесен в Госдуму Верховным судом РФ в феврале этого года. Как отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, закон является важным шагом в реформировании и модернизации судопроизводства, в унификации процессуальных кодексов.

Он добавил, что законом также вносятся изменения в сходные нормы процессуального законодательства (в Гражданском процессуальном кодексе, Арбитражном процессуальном кодексе и Кодексе административного судопроизводства), регулирующие порядок рассмотрения гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

"Изменяются отдельные положения кодексов об особенностях рассмотрения некоторых категорий дел, и вносятся корреспондирующие изменения в федеральные законы. Эти изменения направлены на улучшение качества правосудия и оптимизацию судебной нагрузки при сохранении основополагающих принципов гражданского процесса", — сказал Крашенинников.

Глава думского комитета напомнил, что одним из наиболее спорных изменений, которое предлагалось первоначальной редакцией законопроекта, был отказ от составления мотивировочной части судебного решения по большинству дел. По его словам, с учетом поправок были исключены нормы об отказе от составления мотивировочной части судебного решения.

"Таким образом, структура судебных решений останется без изменений — то есть в полном объеме, включая мотивировочную часть", — отметил депутат.

Кроме того, по его словам, законом расширяется количество дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства, в том числе путем увеличения порога суммы исковых требований о взыскании денежных средств по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства.