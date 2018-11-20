Путин и президент Абхазии встретятся в Сочи 21 ноября

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 ноября в Сочи обсудит с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой перспективы расширения социально-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать первого ноября в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой. В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества государств", — говорится в сообщении.