В Госдуме прокомментировали публикации про "Машу и Медведя"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Всю российскую культуру, а не только мультфильм "Маша и Медведь", можно считать "мягкой силой" благодаря ее богатству, так же как и достижения мировой культуры, например, мистер Бин — та же "мягкая сила"; необходимо уметь отделять искусство от политики, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

В субботу издание Times вышло с публикацией, в которой критики назвали российский мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" элементом "кремлевской пропаганды" и инструментом "мягкой силы" России. Газета привела слова профессора Энтони Глиса из Букингемского университета, указавшего на напористость и решительность Маши — по его мнению, "не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински" и "слишком много на себя берет".

"Ну да, мягкая сила. И что? Точно так же, как вся наша богатейшая культура — от духовных вершин Пушкина и Толстого до комедий Рязанова и Гайдая. От Чайковского и Левитана до детских мультфильмов. Точно так же, как остаются мягкой, но чрезвычайно могучей силой Шекспир и Диккенс, "битлы" и Queen, мистер Бин и Бриджит Джонс. Мы всегда помним, что не только русская культура является частью мировой, но и мировая культура естественным образом включена в отечественную. Быть может, это гораздо важнее", — сказала Ямпольская, выступая на пленарном заседании во вторник.

"Надо уметь отделять искусство от политики. Надо уметь любить талантливое и восхищаться талантливым — вне зависимости от его национальной принадлежности", — подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, успех "Маши и Медведя" свидетельствует, что и в ХХI веке в российской культуре по-прежнему возникают явления, которые способны заинтересовать людей по всему миру. При этом, отметила Ямпольская, снят мультсериал на коммерческой основе без государственных вложений.

"Благодаря претензиям к "Маше и Медведю" мы понимаем, какой видится Россия на Западе. Обаятельной и смышленой, решительной и хозяйственной, любознательной и неутомимой. Современной, эмансипированной и при этом глубоко укорененной в традиции. А главное — приручившей очень серьезную силу", — добавила глава комитета. —0-